Тихонов раскритиковал текущее состояние российского биатлона

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление отечественных биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Убили весь биатлон! Всё очень плохо! Позорище! Ещё и этот Губерниев, которого я назову одним словом — кадум (читайте наоборот). В российском биатлоне сейчас всё на дне! Команда убитая, а руководители просто сидят на своих местах. Проигрывать в нашем биатлоне стало традицией. А при мне наш биатлон был лучшим в мире! Всё потеряли», — сказал Тихонов «Спорт-Экспрессу».

Лучшим среди российских биатлонистов стал Матвей Елисеев, который занял в гонке десятое место. Победил норвежец Йоханнес Бё.

Ранее сообщалось, что Елисеев впервые за сезон финишировал в топ-10 на этапе КМ по биатлону.