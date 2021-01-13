Тихонов раскритиковал текущее состояние российского биатлона

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление отечественных биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Тихонов раскритиковал текущее состояние российского биатлона
  • РИА Новости

«Убили весь биатлон! Всё очень плохо! Позорище! Ещё и этот Губерниев, которого я назову одним словом — кадум (читайте наоборот). В российском биатлоне сейчас всё на дне! Команда убитая, а руководители просто сидят на своих местах. Проигрывать в нашем биатлоне стало традицией. А при мне наш биатлон был лучшим в мире! Всё потеряли», — сказал Тихонов «Спорт-Экспрессу».

Лучшим среди российских биатлонистов стал Матвей Елисеев, который занял в гонке десятое место. Победил норвежец Йоханнес Бё.

Ранее сообщалось, что Елисеев впервые за сезон финишировал в топ-10 на этапе КМ по биатлону.

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