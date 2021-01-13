Экс-вратарь сборной России: у нас зарабатывать на профессиональном спорте сложно

Председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов считает, что в России практически нереально зарабатывать на профессиональном спорте.

«Частных клубов в стране стало больше. Тенденция есть, но нет достойных условий, чтобы их количество увеличивалось. Нужно вносить изменения на законодательном уровне, чтобы частный бизнес пошёл как в профессиональный футбол, так и в спорт вообще. Нужно создавать такие условия, чтобы людям было интересно тратить на это деньги. К сожалению, сейчас зарабатывать на профессиональном спорте крайне сложно», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов рассказал, сколько денег понадобится «Красаве» Савина для участия в ПФЛ.