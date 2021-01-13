Латыпов пожаловался на головокружение на финише гонки в Оберхофе

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Латыпов пожаловался на головокружение на финише гонки в Оберхофе
  • РИА Новости

«Один промах на лёжке — это нормально. Конечно, я немного поспешил, потому что был штиль. Думаю, что моё возрастающее отставание на кругах связано с ямами после гор. Ощущение, что что-то есть, но добавить не получается. Идёшь и понимаешь, что проигрываешь. Выжимаешь всё из себя. Когда пришёл к финишу, у меня резко закружилась голова. Надеюсь,  в других гонках самочувствие будет отличное», — рассказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянин в спринтерской гонке продемонстрировал 15-й результат. 

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе.

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