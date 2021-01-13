Латыпов пожаловался на головокружение на финише гонки в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Один промах на лёжке — это нормально. Конечно, я немного поспешил, потому что был штиль. Думаю, что моё возрастающее отставание на кругах связано с ямами после гор. Ощущение, что что-то есть, но добавить не получается. Идёшь и понимаешь, что проигрываешь. Выжимаешь всё из себя. Когда пришёл к финишу, у меня резко закружилась голова. Надеюсь, в других гонках самочувствие будет отличное», — рассказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянин в спринтерской гонке продемонстрировал 15-й результат.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе.