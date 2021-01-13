«Ахмат» объявил о подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии

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Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о переходе в команду форварда румынского «Вииторула» Габриэля Янку.
«Ахмат» объявил о подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии
  • © Akhmat Team | ФК «Ахмат»
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Об этом Даудов сообщил в своём Instagram. 26-летний нападающий уже прибыл в расположение грозненского клуба, успешно прошёл медицинское обследование, провёл первую тренировку и подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года.

В прошлом сезоне Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 18 мячей и добавив к ним восемь результативных передач. В чемпионате-2020/21 в девяти матчах он отличился четыре раза.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе.

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