«Ахмат» объявил о подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о переходе в команду форварда румынского «Вииторула» Габриэля Янку.

Об этом Даудов сообщил в своём Instagram. 26-летний нападающий уже прибыл в расположение грозненского клуба, успешно прошёл медицинское обследование, провёл первую тренировку и подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года.

В прошлом сезоне Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 18 мячей и добавив к ним восемь результативных передач. В чемпионате-2020/21 в девяти матчах он отличился четыре раза.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе.