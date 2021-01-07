«Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб намерен выкупить арендованных у московского «Спартака» футболистов Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе.
«Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе
  • © ФК «Ахмат»

«Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

26-летний Тимофеев провёл в составе грозненского клуба 17 матчей в РПЛ и забил три мяча. В активе 23-летнего Мелкадзе — два гола и результативная передача в 15 матчах.

Ранее в «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно.

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