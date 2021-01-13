Плющенко предположил, что Константинова покинула его академию ради новых тренеров

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Евгений Плющенко прокомментировал уход фигуристки Станиславы Константиновой из своей академии.
Плющенко предположил, что Константинова покинула его академию ради новых тренеров
  • РИА Новости

Специалист дал понять, что спортсменка не сработалась с тренером Александром Волковым. При этом Плющенко подчеркнул, что расставание прошло нормально, а сам он не лез в их работу. Волков, по словам Плющенко, зарекомендовал себя как сильный и грамотный специалист.

«Они приняли такое решение. Поработали сезон, может быть, Стасе хочется взять какую-то новую планку для себя, привлечь новых тренеров. Искренне желаю ей удачи. Определяет тренировочный процесс Волков», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова отказалась комментировать уход Константиновой из академии Плющенко.

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