В основную сетку Australian Open пробилась теннисистка с восемью пальцами

Короткая ссылка
Британская теннисистка Франческа Джонс разгромила китаянку Лу Цзяцзин в финале квалификации турнира Большого шлема Australian Open.
В основную сетку Australian Open пробилась теннисистка с восемью пальцами
  • Pixabay

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Таким образом, британка пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. 

Примечательно, что Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией. Из-за этого у спортсменки на руках только восемь пальцев, а на ногах — семь.

На данный момент она занимает 241-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить