В основную сетку Australian Open пробилась теннисистка с восемью пальцами
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Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.
Таким образом, британка пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
Примечательно, что Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией. Из-за этого у спортсменки на руках только восемь пальцев, а на ногах — семь.
На данный момент она занимает 241-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open.