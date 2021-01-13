В основную сетку Australian Open пробилась теннисистка с восемью пальцами

Британская теннисистка Франческа Джонс разгромила китаянку Лу Цзяцзин в финале квалификации турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Таким образом, британка пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Примечательно, что Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией. Из-за этого у спортсменки на руках только восемь пальцев, а на ногах — семь.

На данный момент она занимает 241-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open.