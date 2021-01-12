Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open

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Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над американцем Митчеллом Крюгером в матче второго раунда квалификации первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу россиянина.

За выход в основную сетку Сафиуллин поборется с французом Констаном Лестьенном.

Евгений Карловский не смог пробиться в финал квалификации, проиграв испанцу Карлосу Алкарасу Гарфии — 6:7, 6:7, а Валерия Савиных и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации, победив итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:4, 7:6) и швейцарку Викторию Голубич (6:2, 6:3) соответственно.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова вышла в финал квалификации Australian Open.

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