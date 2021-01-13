Эмеев: сам Уайт хочет, чтобы Чимаев стал чемпионом UFC
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«У Чимаева есть всё, чтобы стать чемпионом. Во-первых, этого хочет сам Дана Уайт. Он его поднимает, он ему помогает и даёт соперников. С такой помощью он обязан стать чемпионом. У него есть все козыри для этого. Думаю, вскоре мы увидим его чемпионство, если дальше он и так будет тренироваться и выигрывать», — цитирует Эмеева «Чемпионат».
Он отметил, что перед Чимаевым остались только сильнейшие бойцы.
Чимаев в UFC провёл три поединка, во всех победил досрочно. За три боя он пропустил лишь два удара, а нанёс почти 200.
20 января он должен был сразиться с Леоном Эдвардсом, но их поединок сорвался из-за коронавируса, которым недавно переболел Чимаев.
Ранее сообщалось, что Чимаев хочет пригласить главу UFC в Чечню.