Эмеев: сам Уайт хочет, чтобы Чимаев стал чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев поделился мнением о шансах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева стать чемпионом UFC.

«У Чимаева есть всё, чтобы стать чемпионом. Во-первых, этого хочет сам Дана Уайт. Он его поднимает, он ему помогает и даёт соперников. С такой помощью он обязан стать чемпионом. У него есть все козыри для этого. Думаю, вскоре мы увидим его чемпионство, если дальше он и так будет тренироваться и выигрывать», — цитирует Эмеева «Чемпионат».

Он отметил, что перед Чимаевым остались только сильнейшие бойцы.

Чимаев в UFC провёл три поединка, во всех победил досрочно. За три боя он пропустил лишь два удара, а нанёс почти 200.

20 января он должен был сразиться с Леоном Эдвардсом, но их поединок сорвался из-за коронавируса, которым недавно переболел Чимаев.

Ранее сообщалось, что Чимаев хочет пригласить главу UFC в Чечню.