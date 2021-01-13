Соболев заявил, что «Спартак» поборется за первое место в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не считает, что команда выбыла из чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не считаю, что шесть очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после 19 туров занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 35 очков. На второй позиции располагается ЦСКА (37), а лидирует в чемпионате «Зенит» (41).

Ранее Соболев рассказал, как отреагировал на решение Тедеско об уходе из «Спартака».