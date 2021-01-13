Соболев рассказал, как отреагировал на решение Тедеско об уходе из «Спартака»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.
Соболев рассказал, как отреагировал на решение Тедеско об уходе из «Спартака»
  • © ФК "Спартак"

«Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается. Общались ли после этого заявления? Перед отпуском у нас было собрание в Москве, он там ещё раз сказал о том, что собирается уходить», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Резиуан Мирзов выразил мнение, что в «Спартаке» не попадал под тактику и видение футбола Доменико Тедеско.

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