СМИ: Только 16% японцев считают, что ОИ необходимо провести этим летом

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Только 16% японцев, которые были опрошены в ходе исследования общественного мнения телеканалом NHK, считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры необходимо провести летом этого года.
СМИ: Только 16% японцев считают, что ОИ необходимо провести этим летом
  • © Reuters

Также в ходе исследования было определено следующее: 39% респондентов считают, что соревнования необходимо снова отложить, а 38% уверены, что Игры стоит отменить. 

При этом в столице ОИ-2020 Токио на отмене соревнований настаивают 49% жителей, а за перенос выступают 32%. Среди жителей города только 13% выступают за проведение Олимпиады.

Опрос проводился среди 2168 человек старше 18 лет.

Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за коронавируса. 

Ранее в МОК прокомментировали намерение Уфы побороться за проведение ОИ-2030.

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