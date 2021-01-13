СМИ: Только 16% японцев считают, что ОИ необходимо провести этим летом
- © Reuters
Также в ходе исследования было определено следующее: 39% респондентов считают, что соревнования необходимо снова отложить, а 38% уверены, что Игры стоит отменить.
При этом в столице ОИ-2020 Токио на отмене соревнований настаивают 49% жителей, а за перенос выступают 32%. Среди жителей города только 13% выступают за проведение Олимпиады.
Опрос проводился среди 2168 человек старше 18 лет.
Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за коронавируса.
Ранее в МОК прокомментировали намерение Уфы побороться за проведение ОИ-2030.