В МОК прокомментировали намерение Уфы побороться за проведение ОИ-2030
- Reuters
«МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Игр 2030 года», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.
Отмечается, что на основании решения CAS до 16 декабря 2022 года России не может быть вручено право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.
«Как вы знаете, МОК изменил процедуру определения стран — хозяек Олимпийских игр. В результате дата выбора страны — хозяйки Олимпиады 2030 года не определена, но диалог с заинтересованными сторонами идёт», — добавили в МОК.
Ранее сообщалось, что Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года.