В МОК прокомментировали намерение Уфы побороться за проведение ОИ-2030

Международный олимпийский комитет (МОК) не осведомлён о намерении Уфы подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Игр 2030 года», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.

Отмечается, что на основании решения CAS до 16 декабря 2022 года России не может быть вручено право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Как вы знаете, МОК изменил процедуру определения стран — хозяек Олимпийских игр. В результате дата выбора страны — хозяйки Олимпиады 2030 года не определена, но диалог с заинтересованными сторонами идёт», — добавили в МОК.

Ранее сообщалось, что Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года.