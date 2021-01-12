Сноубордист Логинов завоевал серебро на этапе КМ в Австрии

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Россиянин Дмитрий Логинов занял второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в австрийском Бад-Гаштайне.
Сноубордист Логинов завоевал серебро на этапе КМ в Австрии
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В финале Логинов уступил итальянцу Аарону Марче.

Тройку призёров замкнул австриец Андреас Проммеггер, который в противостоянии за бронзу опередил другого представителя России — Игоря Слуева.

Россияне Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев завершили борьбу в четвертьфинале, а Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Красноярск был лишён права претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

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