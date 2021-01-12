Сноубордист Логинов завоевал серебро на этапе КМ в Австрии
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
В финале Логинов уступил итальянцу Аарону Марче.
Тройку призёров замкнул австриец Андреас Проммеггер, который в противостоянии за бронзу опередил другого представителя России — Игоря Слуева.
Россияне Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев завершили борьбу в четвертьфинале, а Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что Красноярск был лишён права претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.