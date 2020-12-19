Красноярск лишён права претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Короткая ссылка
Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку российского Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, запланированного на 2025 год.
Красноярск лишён права претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году
  • © РИА Новости

«Из-за санкций, указанных в решении Спортивного арбитражного суда против Российского антидопингового агентства, Красноярск был исключён из числа претендентов на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, то заявка всё ещё подпадает под двухлетний запрет», — цитирует ТАСС пресс-службу FIS.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции против российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира смогут выступать только без флага и гимна страны. Данное решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года. Красноярск был единственным претендентом на проведение турнира в 2025 году.

Ранее наставник российских фристайлистов заявил, что медаль Смирновой на этапе КМ сняла напряжение в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить