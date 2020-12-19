Красноярск лишён права претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку российского Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, запланированного на 2025 год.

«Из-за санкций, указанных в решении Спортивного арбитражного суда против Российского антидопингового агентства, Красноярск был исключён из числа претендентов на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, то заявка всё ещё подпадает под двухлетний запрет», — цитирует ТАСС пресс-службу FIS.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции против российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира смогут выступать только без флага и гимна страны. Данное решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года. Красноярск был единственным претендентом на проведение турнира в 2025 году.

Ранее наставник российских фристайлистов заявил, что медаль Смирновой на этапе КМ сняла напряжение в команде.