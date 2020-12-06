Наставник российских фристайлистов заявил, что медаль Смирновой на этапе КМ сняла напряжение в команде

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Главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов прокомментировал выступление Анастасии Смирновой на этапе Кубка мира в Руке.
Наставник российских фристайлистов заявил, что медаль Смирновой на этапе КМ сняла напряжение в команде
  • РИА Новости

Российская спортсменка завоевала бронзовую медаль в могуле.

«Мы рады призовому месту Смирновой, всегда приятно начинать сезон с попадания в топ-3, это снимает то напряжение перед сезоном, которое присутствует как у спортсменов, так и у тренеров, особенно когда ты не совсем понимаешь, на каком уровне находятся конкуренты», — приводит слова Носова официальный сайт Федерации фристайла России (ФФР).

Наставник также отметил, что из-за пандемии команда не сумела выйти на тот объём работы на снегу, который должна была проделать в летний подготовительный период.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты заняли весь пьедестал на первом в сезоне этапе КМ.

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