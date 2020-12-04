Российские фристайлисты заняли весь пьедестал на первом в сезоне этапе КМ

Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на первом этапе Кубка мира по фристайлу в финской Руке.

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По итогам своих выступлений Буров набрал 126,24 балла. Второе место занял россиянин Павел Кротов — 120,36 балла. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России — Илья Буров, набравший 118,10 балла. В женских соревнованиях бронзу завоевала россиянка Анастасия Прыткова — 71,53 балла. Победу одержала австралийка Лора Пил. Второе место заняла немка Эмма Вайс. Ранее сообщалось, что в Международной федерации лыжного спорта раскритиковали решение Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов КМ по лыжным гонкам.