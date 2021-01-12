Хендрикс — о переходе в «Спартак»: жду начала нового приключения в ведущем клубе

Полузащитник нидерландского клуба ПСВ Йоррит Хендрикс прокомментировал свой предстоящий переход в московский «Спартак».

«В жизни всегда наступает время уходить, я очень много времени провёл в ПСВ и горжусь этим, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я настоящий игрок ПСВ и всегда буду тепло относиться к клубу, его сотрудникам и болельщикам. Именно с этой мыслью я ухожу. Я с нетерпением жду начала нового приключения в ведущем клубе в условиях жёсткой конкуренции», — приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ. В его активе 239 матчей за клуб из Эйндховена, в которых он забил восемь мячей и отдал 17 голевых передач.

Ранее ПСВ сообщил о договорённости со «Спартаком» по трансферу Хендрикса.