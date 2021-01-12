В состав ЭСК РФС намерены пригласить ещё одного иностранного арбитра

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о намерении пополнить состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) ещё одним зарубежным специалистом.
В состав ЭСК РФС намерены пригласить ещё одного иностранного арбитра
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«Я хочу привлечь ещё одного иностранного специалиста, бывшего арбитра. Сейчас ведутся переговоры. Думаю, что до возобновления сезона они завершатся», — приводит слова Хачатурянца ТАСС.

В состав ЭСК, помимо самого Хачатурянца, входят его заместитель Сергей Зуев, руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, глава департамента инспектирования организации Сергей Фурса, бывшие арбитры Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, а также ответственный секретарь комиссии Павел Каманцев.

Ранее появилась инфомация, что судья Михаил Вилков вернётся к обслуживанию матчей РПЛ.

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