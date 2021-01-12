«РБ Бизнес»: ЦСКА потратит 10 млн рублей на оценку потенциала «ВЭБ Арены»

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ЦСКА намерен потратить почти 10 млн рублей на оценку потенциала развития стадиона «ВЭБ Арена».
«РБ Бизнес»: ЦСКА потратит 10 млн рублей на оценку потенциала «ВЭБ Арены»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает «РБ Бизнес». На первом этапе армейцы планируют создать платформу, с помощью которой целевая аудитория спортивного объекта сможет поделиться своими предложениями по улучшению качества сервисов.

Затем клуб проведет анализ международных трендов развития в области услуг и сервисов, предоставляемых на стадионах, проанализирует работу современных российских спортивных арен и пользовательский опыт их посетителей.

Ранее стало известно, что ЦСКА вёл переговоры с футболистом сборной Словакии Мареком Гамшиком.

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