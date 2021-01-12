«РБ Бизнес»: ЦСКА потратит 10 млн рублей на оценку потенциала «ВЭБ Арены»

ЦСКА намерен потратить почти 10 млн рублей на оценку потенциала развития стадиона «ВЭБ Арена».

Об этом сообщает «РБ Бизнес». На первом этапе армейцы планируют создать платформу, с помощью которой целевая аудитория спортивного объекта сможет поделиться своими предложениями по улучшению качества сервисов.

Затем клуб проведет анализ международных трендов развития в области услуг и сервисов, предоставляемых на стадионах, проанализирует работу современных российских спортивных арен и пользовательский опыт их посетителей.

Ранее стало известно, что ЦСКА вёл переговоры с футболистом сборной Словакии Мареком Гамшиком.