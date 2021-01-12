«Чемпионат»: ЦСКА близок к аренде с правом выкупа футболиста «Ниццы»

Московский футбольный клуб ЦСКА близок к договорённости по аренде с правом выкупа опорного полузащитника французской «Ниццы» Данило Барбозы.

Об этом сообщает «Чемпионат». При этом отмечается, что вся сумма сделки составит около €10 млн.

До этого в иностранной прессе появилась информация, что ЦСКА согласовал условия контракта с Барбозой.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл четыре матча. Он выступает за «Ниццу» с 2018 года. Всего на его счету 49 игр и один гол за команду.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение ЦСКА по Гайчу.