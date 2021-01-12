«Чемпионат»: ЦСКА близок к аренде с правом выкупа футболиста «Ниццы»
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Об этом сообщает «Чемпионат». При этом отмечается, что вся сумма сделки составит около €10 млн.
До этого в иностранной прессе появилась информация, что ЦСКА согласовал условия контракта с Барбозой.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл четыре матча. Он выступает за «Ниццу» с 2018 года. Всего на его счету 49 игр и один гол за команду.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение ЦСКА по Гайчу.