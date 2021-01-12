СМИ: Турецкий клуб сделал официальное предложение ЦСКА по Гайчу

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Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу.
СМИ: Турецкий клуб сделал официальное предложение ЦСКА по Гайчу
  • globallookpress.com

Как сообщает takagazete.com.tr, «Трабзонспор» уже сделал армейцам официальное предложение по поводу аренды игрока на полтора года с правом последующего выкупа. При этом если у сторон не получится договориться, то коллектив из Трабзона переключится на другие варианты, так как собирается усилить атаку до конца зимнего трансферного окна. 

Гайч перешёл в ЦСКА минувшим летом за €8,5 млн. С тех пор он провёл 18 матчей за команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал условия контракта с футболистом «Ниццы».

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