В оргкомитете заявили, что угрозы отмены ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме нет

Президент оргкомитета чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Ульрика Молин заявила, что первенство планеты в Стокгольме не находится под угрозой срыва, несмотря на пандемию коронавируса.

«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с Международным союзом конькобежцев относительно чемпионата мира 2021 года. Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете. Подготовка идет согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет», — цитирует Молина РБК.

При этом он подчеркнул, что отмена национальных соревнований никак не должна повлиять на проведение мирового первенства.

ЧМ по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что чемпионат Канады по фигурному катанию отменён из-за пандемии коронавируса.