В оргкомитете заявили, что угрозы отмены ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме нет
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«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с Международным союзом конькобежцев относительно чемпионата мира 2021 года. Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете. Подготовка идет согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет», — цитирует Молина РБК.
При этом он подчеркнул, что отмена национальных соревнований никак не должна повлиять на проведение мирового первенства.
ЧМ по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что чемпионат Канады по фигурному катанию отменён из-за пандемии коронавируса.