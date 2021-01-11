Польховский прокомментировал передачу части своих обязанностей Волкову

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский, заболевший коронавирусом, прокомментировал передачу части своих обязанностей тренеру женской сборной по стрельбе Алексею Волкову.
Польховский прокомментировал передачу части своих обязанностей Волкову
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«В связи с действующими ограничениями заявки по этапам по группам на гонки может подавать лишь один человек, потому надо было поручить это дело другому. Я попросил заняться данными вопросами Алексея, для этого мы ему переделали аккредитацию. Никаких функциональных обязанностей ему не передавалось», — цитирует Польховского ТАСС.

Из-за заболевания коронавирусом в настоящий момент главный тренер сборной России находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что говорили после победы сборной России в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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