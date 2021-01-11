Польховский прокомментировал передачу части своих обязанностей Волкову
- РИА Новости
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«В связи с действующими ограничениями заявки по этапам по группам на гонки может подавать лишь один человек, потому надо было поручить это дело другому. Я попросил заняться данными вопросами Алексея, для этого мы ему переделали аккредитацию. Никаких функциональных обязанностей ему не передавалось», — цитирует Польховского ТАСС.
Из-за заболевания коронавирусом в настоящий момент главный тренер сборной России находится на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что говорили после победы сборной России в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.