Польховский прокомментировал передачу части своих обязанностей Волкову

Главный тренер сборной России Валерий Польховский, заболевший коронавирусом, прокомментировал передачу части своих обязанностей тренеру женской сборной по стрельбе Алексею Волкову.

«В связи с действующими ограничениями заявки по этапам по группам на гонки может подавать лишь один человек, потому надо было поручить это дело другому. Я попросил заняться данными вопросами Алексея, для этого мы ему переделали аккредитацию. Никаких функциональных обязанностей ему не передавалось», — цитирует Польховского ТАСС.

Из-за заболевания коронавирусом в настоящий момент главный тренер сборной России находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что говорили после победы сборной России в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.