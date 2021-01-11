«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/16 Кубка Англии

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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии, матчи которого состоятся 22—25 января.
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/16 Кубка Англии
  • Reuters

На этой стадии жребий свёл лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Пары с участием других ведущих английских команд выглядят следующим образом:

«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»;

«Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»;

«Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Челси» — «Лутон Таун».

Ранее сообщалось, что АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» из-за вспышки коронавируса.

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