«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/16 Кубка Англии
- Reuters
На этой стадии жребий свёл лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Пары с участием других ведущих английских команд выглядят следующим образом:
«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»;
«Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»;
«Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Челси» — «Лутон Таун».
Ранее сообщалось, что АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» из-за вспышки коронавируса.