Источник: НБА и профсоюз игроков обсудят поправки к коронавирусному протоколу

Руководители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), профсоюз игроков и генеральные менеджеры клубов проведут телефонную конференцию, на которой будет обсуждаться внесение поправок в протокол по охране здоровья и безопасности во время пандемии коронавируса.

Как сообщает инсайдер Марк Стайн, НБА намерена ужесточить протокол. В частности, будут пересмотрены продолжительность разминок и тренировок, возможность ограничения общения на площадке до и после матчей, также планируется введение новых ограничений на ужины в ресторанах и ужесточение правил в отношении масок.

С целью предотвращения новой вспышки коронавируса лига ранее ввела строгие правила карантина, в результате которых многие игроки пропускают матчи.

НБА уже пришлось отложить четыре матча из-за того, что у команды не набиралось восьми баскетболистов, которые могли бы выйти на площадку.

Ранее сообщалось, что в НБА из-за коронавируса перенесены два матча.