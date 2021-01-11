Источник: НБА и профсоюз игроков обсудят поправки к коронавирусному протоколу

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Руководители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), профсоюз игроков и генеральные менеджеры клубов проведут телефонную конференцию, на которой будет обсуждаться внесение поправок в протокол по охране здоровья и безопасности во время пандемии коронавируса.
Источник: НБА и профсоюз игроков обсудят поправки к коронавирусному протоколу
  • Reuters

Как сообщает инсайдер Марк Стайн, НБА намерена ужесточить протокол. В частности, будут пересмотрены продолжительность разминок и тренировок, возможность ограничения общения на площадке до и после матчей, также планируется введение новых ограничений на ужины в ресторанах и ужесточение правил в отношении масок.

С целью предотвращения новой вспышки коронавируса лига ранее ввела строгие правила карантина, в результате которых многие игроки пропускают матчи.

НБА уже пришлось отложить четыре матча из-за того, что у команды не набиралось восьми баскетболистов, которые могли бы выйти на площадку. 

Ранее сообщалось, что в НБА из-за коронавируса перенесены два матча.

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