В АПЛ опубликовали результаты новой волны тестирования

Английская премьер-лига опубликовала результаты очередного этапа тестирования членов команд на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ. Новая волна проверок проходила в период с 4 по 10 января. Тест на коронавирусную инфекцию прошли 2593 человека, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты 36 тестов оказались положительными. Заболевшие были отправлены на карантин на десять дней. В прошлом раунде проверок было выявлено 40 положительных случаев.

Сезон-2020/21 в Английской премьер-лиге стартовал 12 сентября.

Ранее АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» и перенесла матч «Челси».