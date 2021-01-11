В АПЛ опубликовали результаты новой волны тестирования

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Английская премьер-лига опубликовала результаты очередного этапа тестирования членов команд на коронавирус.
В АПЛ опубликовали результаты новой волны тестирования
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ. Новая волна проверок проходила в период с 4 по 10 января. Тест на коронавирусную инфекцию прошли 2593 человека, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты 36 тестов оказались положительными. Заболевшие были отправлены на карантин на десять дней. В прошлом раунде проверок было выявлено 40 положительных случаев.

Сезон-2020/21 в Английской премьер-лиге стартовал 12 сентября. 

Ранее АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» и перенесла матч «Челси».

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