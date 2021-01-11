Жена Монсона рассказала о планах мужа по завершении карьеры в ММА

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Супруга известного бойца ММА Джеффа Монсона Евгения рассказала о планах своего мужа по завершении спортивной карьеры.
Жена Монсона рассказала о планах мужа по завершении карьеры в ММА
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Планы — полностью сконцентрироваться на карьере тренера. Он хочет создать сборную России по джиу-джитсу, которую хочет вывести на уровень мира. Хочет пройти все пути здесь, увидеть профессионалов. Со своими возможностями он хочет продвигать команду на чемпионаты мира по джиу-джитсу», — приводит слова супруги завершившего карьеру бойца «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что её муж уже ведёт соответствующие переговоры.

«В ближайшее время будет открытие новых школ, будет полная профессиональная работа тренеров. Думаю, пока это будет в крупных городах. Но в планах — по всей России», — добавила жена депутата совета депутатов подмосковного Красногорска.

В послужном списке 49-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В 2018 году американец получил гражданство России.

Ранее сообщалось, что Монсон завершил карьеру в ММА.

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