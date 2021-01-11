Касперович объяснил, почему Логинов начал новый сезон не слишком удачно

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Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, объяснил неудачные выступления своего подопечного на старте сезона-2020/21.
Касперович объяснил, почему Логинов начал новый сезон не слишком удачно
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Весной мы с Александром проделали достаточно хорошую работу в Саратове. После планировали провести тренировочный сбор в Рязани и даже согласовали его со спонсорами, но не срослось. Та же участь постигла сбор в горах на Бельмекене по не зависящим от нас причинам. Сейчас мы с Логиновым общаемся в основном по телефону: если Саше нужна какая-то консультация, он мне звонит. После этапа в Хохфильцене у нас были намерения поехать откататься в Поклюку, но коронавирус снова внёс свои коррективы — начались случаи заболеваний в сборной. Ну а перед самым Новым годом Саша был вынужден вернуться домой из-за болезни отца. То есть он почти не катался. Соответственно, ничего не получается так, как хотелось бы. Одно тянет за собой другое, третье…» — рассказал Касперович RT.

Он отметил, что если называть вещи своими именами, то пока что у Логинова ничего не складывается в нынешнем сезоне.

«В том же Хохфильцене было неправильно, на мой взгляд, стартовать в эстафете: на тот момент Логинов был очень сильно загружен. В таком состоянии невозможно набрать скорость через старты. Нужно хорошенько откататься. Поскольку такой работы не получилось, на фоне общей загруженности ушла стрельба: Логинов просто не мог с ней справиться. Нарушился режим стрельбы к тому же. Помните, я говорил год назад, что режим Логинова на рубеже — 22—24 секунды, а все над нами смеялись? Однако именно в таком режиме Саша стрелял в своих лучших гонках», — добавил специалист.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о своём отношении к самоподготовке спортсменов национальной сборной команды.

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