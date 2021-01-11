«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 120:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 27 очков. Ещё 18 очков в активе Леброна Джеймса. Тайлен Хортон-Такер набрал 17 очков, Монтрезл Харрелл — 16 очков, а Кайл Кузма — 13 очков.

В составе «Хьюстона» самым результативным стал Кристиан Вуд, набравший 23 очка. На счету Джеймса Хардена 20 очков. Дабл-дабл из 14 очков и десяти подборов в активе Джона Уолла.

В других матчах игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» (96:88), а «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Торонто Рэпторс» (106:105).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Кевина Дюранта не спас «Бруклин» от проигрыша «Оклахоме» в матче НБА.