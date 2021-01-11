«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» в матче НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 120:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 27 очков. Ещё 18 очков в активе Леброна Джеймса. Тайлен Хортон-Такер набрал 17 очков, Монтрезл Харрелл — 16 очков, а Кайл Кузма — 13 очков.

В составе «Хьюстона» самым результативным стал Кристиан Вуд, набравший 23 очка. На счету Джеймса Хардена 20 очков. Дабл-дабл из 14 очков и десяти подборов в активе Джона Уолла.

В других матчах игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» (96:88), а «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Торонто Рэпторс» (106:105).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Кевина Дюранта не спас «Бруклин» от проигрыша «Оклахоме» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить