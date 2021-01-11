Дабл-дабл Дюранта не спас «Бруклин» от проигрыша «Оклахоме» в матче НБА

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 116:125 в пользу гостей.

В составе «Бруклина» дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов оформил Кевин Дюрант. Ещё 21 очко команде принёс Карис ЛеВерт.

За «Оклахому» 31 очко набрал Шей Гилджес-Александер. Хамиду Диалло записал в свой актив 25 очков. Ещё 22 очка команде принёс Эл Хорфорд.

В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Чикаго Буллз» (130:127), а «Нью-Йорк Никс» крупно уступил «Денвер Наггетс» (89:114).

Ранее сообщалось, что НБА перенесла матч «Бостон» — «Майами» из-за коронавируса.