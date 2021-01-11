НБА перенесла матч «Бостон» — «Майами» из-за коронавируса
Как сообщает пресс-служба лиги, несколько игроков «Майами» оказались на карантине из-за контакта с заболевшим коронавирусом, клуб не сумел набрать восемь баскетболистов для заявки на матч.
В свою очередь, в «Бостоне» сумели собрать необходимый минимум, но при этом семь игроков также находятся на карантине.
Новая дата и время проведения матча будут объявлены дополнительно.
Ранее сообщалось, что «Даллас» приостановил работу тренировочной базы из-за вспышки коронавируса.