НБА перенесла матч «Бостон» — «Майами» из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, несколько игроков «Майами» оказались на карантине из-за контакта с заболевшим коронавирусом, клуб не сумел набрать восемь баскетболистов для заявки на матч.

В свою очередь, в «Бостоне» сумели собрать необходимый минимум, но при этом семь игроков также находятся на карантине.

Новая дата и время проведения матча будут объявлены дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Даллас» приостановил работу тренировочной базы из-за вспышки коронавируса.