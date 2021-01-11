НБА перенесла матч «Бостон» — «Майами» из-за коронавируса

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, несколько игроков «Майами» оказались на карантине из-за контакта с заболевшим коронавирусом, клуб не сумел набрать восемь баскетболистов для заявки на матч.

В свою очередь, в «Бостоне» сумели собрать необходимый минимум, но при этом семь игроков также находятся на карантине.

Новая дата и время проведения матча будут объявлены дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Даллас» приостановил работу тренировочной базы из-за вспышки коронавируса.

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