Биатлонистка Миронова — о победе в эстафете на КМ: счастлива, что мы сделали это вместе

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Биатлонистка Миронова — о победе в эстафете на КМ: счастлива, что мы сделали это вместе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Счастлива, что мы сделали это командой. Мы подтвердили, что являемся командой. Поздравляю всех ребят и говорю им спасибо. Первые круги шла в своём темпе. Поэтому сохранились силы на последний круг. Когда мы с немкой уходили вместе, я думала, что она кинется в гонку и начнёт догонять француженку. Но она этого не сделала, пошла в медленном темпе. Я встала за ней, начала на неё натыкаться. Тогда в подъём вышла левее и уже начала догонять француженку», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала победителем эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что россияне не останутся без медалей на ЧМ по биатлону.

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