Губерниев считает, что россияне не останутся без медалей на ЧМ по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу отечественной сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, а также высказал своё мнение относительно грядущего чемпионата мира по биатлону.

«Я восхищаюсь каждым, кто бежал в этой гонке. Все слышали, как я извинялся перед Ульяной Кайшевой. Она молодец. Собралась и на последнем круге в эстафете оставила нас в игре. Светлана Миронова сейчас на 85% от своей формы, но она прибавляет и может стать настоящим лидером команды. Конечно, абсолютный буйвол и альбатрос — Эдуард Латыпов. Сейчас его карьера должна пойти в гору, он уверенно показал себя классным финишёром и может претендовать на лидирующие позиции в команде. Мы видим, что у нас не получилось у Павловой и Елисеева, но что поделать, будем стремиться дальше выступать. То, что наш биатлон жив, есть команда и тренеры молодцы — это совершенно очевидно. Я не думаю, что на ЧМ мы останемся без медалей», — цитирует Губерниева Sport24.

Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, прервав антирекордную серию отечественного биатлона — 43 гонки без медалей.

Ранее норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете.