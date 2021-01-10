Тихонов: для меня Губерниева не существует

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал работу известного комментатора Дмитрия Губерниева.
Тихонов: для меня Губерниева не существует
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для меня этого человека не существует. Биатлон — технически сложный вид спорта. А словесный понос никому не нравится. Я его не слушаю, включаю белорусскую трансляцию. Нужно смотреть гонку размеренно. Мы привыкли к нормальным комментариям, а этот собирает всякую чушь и какие-то советы дает. То Трампа вспомнит, то Ангелу Меркель. Человек себя дискредитировал. Посмотрите, что в его адрес пишут. Ни одного доброго слова. Этот баран не понимает, что он говорит. Зачем он лезет в команду? До гонки, после гонки и в гостиницу. Я бы и близко не подпустил. Нельзя этого делать. Они же психологически воздействуют», — сказал «Спорт-Экспрессу» Тихонов.

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