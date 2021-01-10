«Салават Юлаев» крупно обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

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В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» разгромил казанский «Ак Барс».
«Салават Юлаев» крупно обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
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Матч, проходивший на «Уфа Арене», завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев.

Четыре шайбы в составе «Салавата Юлаева» на счету Теэму Хартикайнена, также отметились Александр Кадейкин, Джефф Плэтт и Сакари Маннинен. У гостей результативными стали броски Стефана да Косты, Андрея Педана и Даниса Зарипова. 

У «Ак Барса» прервалась десятиматчевая победная серия, однако казанский клуб сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» идёт третьим.

Ранее сообщалось, что два очка Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург» в КХЛ.

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