Два очка Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург» в КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом».
Два очка Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург» в КХЛ
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Встреча, проходившая на «Арене Балашиха», завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:2.

В составе омского клуба забрасывали Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт. У гостей результативными бросками отметились Андрей Чибисов и Егор Мартынов.

Звёздный форвард «Авангарда» Илья Ковальчук набрал в матче два (1 + 1) очка.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист сборной России дисквалифицирован в Румынии за удар судьи клюшкой.

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