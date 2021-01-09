Два очка Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург» в КХЛ
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Встреча, проходившая на «Арене Балашиха», завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:2.
В составе омского клуба забрасывали Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт. У гостей результативными бросками отметились Андрей Чибисов и Егор Мартынов.
Звёздный форвард «Авангарда» Илья Ковальчук набрал в матче два (1 + 1) очка.
Ранее сообщалось, что бывший хоккеист сборной России дисквалифицирован в Румынии за удар судьи клюшкой.