Два очка Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург» в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом».

Встреча, проходившая на «Арене Балашиха», завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:2.

В составе омского клуба забрасывали Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт. У гостей результативными бросками отметились Андрей Чибисов и Егор Мартынов.

Звёздный форвард «Авангарда» Илья Ковальчук набрал в матче два (1 + 1) очка.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист сборной России дисквалифицирован в Румынии за удар судьи клюшкой.