Овчинников высказался о возвращении Головина на поле в составе «Монако»
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«После выздоровления я его ещё не видел в игре. Саша забил гол в первом матче, но о его форме и состоянии после повреждения пока можно лишь строить предположения. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».
Недавно Головин восстановился после травмы и вернулся на поле в матче 18-го тура с «Лорьяном» (5:2). Через десять секунд после выхода на замену хавбек забил мяч вторым касанием. В матче 19-го тура с «Анже» россиянин также вышел во втором тайме.
Ранее сообщалось, что «Монако» вместе с Головиным разгромил «Анже» в матче Лиги 1.