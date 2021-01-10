Овчинников высказался о возвращении Головина на поле в составе «Монако»

Короткая ссылка
Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал возвращение на поле в составе французского «Монако» российского полузащитника Александра Головина, который ранее выступал за армейский клуб.
Овчинников высказался о возвращении Головина на поле в составе «Монако»
  • globallookpress.com

«После выздоровления я его ещё не видел в игре. Саша забил гол в первом матче, но о его форме и состоянии после повреждения пока можно лишь строить предположения. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

Недавно Головин восстановился после травмы и вернулся на поле в матче 18-го тура с «Лорьяном» (5:2). Через десять секунд после выхода на замену хавбек забил мяч вторым касанием. В матче 19-го тура с «Анже» россиянин также вышел во втором тайме.

Ранее сообщалось, что «Монако» вместе с Головиным разгромил «Анже» в матче Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить