Овчинников высказался о возвращении Головина на поле в составе «Монако»

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал возвращение на поле в составе французского «Монако» российского полузащитника Александра Головина, который ранее выступал за армейский клуб.

«После выздоровления я его ещё не видел в игре. Саша забил гол в первом матче, но о его форме и состоянии после повреждения пока можно лишь строить предположения. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

Недавно Головин восстановился после травмы и вернулся на поле в матче 18-го тура с «Лорьяном» (5:2). Через десять секунд после выхода на замену хавбек забил мяч вторым касанием. В матче 19-го тура с «Анже» россиянин также вышел во втором тайме.

Ранее сообщалось, что «Монако» вместе с Головиным разгромил «Анже» в матче Лиги 1.