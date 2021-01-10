Организаторы Гран-при Китая попросили «Формулу-1» о переносе этапа

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Генеральный менеджер компании — промоутера этапа Гран-при Китая Ибинь Ян заявил, что организация официально попросила у руководства «Формулы-1» о переносе этапа на вторую половину года в связи с пандемией коронавируса.
Организаторы Гран-при Китая попросили «Формулу-1» о переносе этапа
  • Reuters

«Почти каждую неделю мы обсуждаем ситуацию с руководством «Формулы-1» посредством конференц-связи. Хотя календарь и составлен, нет уверенности в том, что наша гонка пройдёт в апреле. Мы рассчитываем перенести этап на вторую половину года и уже подали официальный запрос в «Формулу-1», — цитирует Яна autosport.com.

Ранее сообщалось, что Гран-при Австралии может быть перенесён на осень. При этом этот этап должен был стать первым в новом сезоне и пройти 19—21 марта.

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