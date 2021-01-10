СМИ: Погба является приоритетной целью ПСЖ на трансферном рынке

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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти во французский футбольный клуб ПСЖ.
СМИ: Погба является приоритетной целью ПСЖ на трансферном рынке
  • Reuters

Как сообщает Daily Star, хавбек является приоритетной трансферной целью для нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино на летнее межсезонье.

Специалист считает, что Погба — идеальный игрок для строительства новой команды. При этом, помимо ПСЖ, на футболиста претендуют «Реал» и «Ювентус».

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. С тех пор он провёл 185 матчей за МЮ, в которых забил 34 мяча и отдал 36 результативных передач.

Ранее агент заявил, что Почеттино хочет видеть Серхио Агуэро в ПСЖ.

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