СМИ: Погба является приоритетной целью ПСЖ на трансферном рынке
- Reuters
Как сообщает Daily Star, хавбек является приоритетной трансферной целью для нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино на летнее межсезонье.
Специалист считает, что Погба — идеальный игрок для строительства новой команды. При этом, помимо ПСЖ, на футболиста претендуют «Реал» и «Ювентус».
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. С тех пор он провёл 185 матчей за МЮ, в которых забил 34 мяча и отдал 36 результативных передач.
Ранее агент заявил, что Почеттино хочет видеть Серхио Агуэро в ПСЖ.