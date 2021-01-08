Агент заявил, что Почеттино хочет видеть Агуэро в ПСЖ

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Футбольный агент Бруно Сатин заявил, что новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино в летнее трансферное окно намерен добиться приобретения форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Агент заявил, что Почеттино хочет видеть Агуэро в ПСЖ
  • Reuters

Об этом агент заявил во время интервью Canal +. По словам Сатина, аргентинец хотел бы уже следующим летом видеть соотечественника в своей команде.

О назначении Почеттино на пост наставника ПСЖ было объявлено 2 января. Во главе парижской команды аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. За английский клуб он выступает с 2011 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в первом матче под руководством Почеттино.

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