Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, как ей пытались подсыпать допинг.

«Помню, как мне хотели подсыпать допинг. Это было давно. Одна девочка захотела это сделать, но другая девочка, с которой мы были соперницами, меня предупредила. Я тогда подумала: «Вау! Ничего себе! Спасибо!» Это было неожиданно для меня», — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Telesport.

22-летняя гимнастка объявила о завершении карьеры в декабре 2020 года.

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