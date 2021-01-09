Куман: Месси нужен «Барселоне» для борьбы за трофеи

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о важности для команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Барселоне» нужен Месси. Он очень важен и эффективен. Он нужен, чтобы бороться за титулы. Благодаря результату по ходу игры мы смогли заменить Лео и Педро. Месси очень старается помочь команде. В последнее время у него всё хорошо, он очень эффективен. Месси всегда был очень мотивирован», — приводит слова Кумана Marca.

Контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Ранее Месси стал первым игроком в истории, забившим не менее 10 мячей в 15 сезонах Примеры подряд.

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