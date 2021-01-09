Костомаров о возможной отмене ЧМ по фигурному катанию: ситуация складывается тревожная

Олимпийский чемпион Роман Костомаров затруднился ответить на вопрос, состоится ли в 2021 году первенство мира по фигурному катанию.

«Сейчас очень сложно гадать, состоится первенство планеты или нет. В сложившихся реалиях мы не можем даже сказать, что будет завтра. Понятно, что, согласно правилам, турнир стоит провести, но всё будет зависеть от ситуации с COVID-19. Опять же, повторюсь, сейчас невозможно сказать, пойдёт ли заболеваемость на спад к марту. На данный момент остаётся с сожалением констатировать, что ситуация складывается тревожная», — сказал Костомаров RT.

Ранее Бестемьянова объяснила, почему ЧМ по фигурному катанию нельзя отменить.