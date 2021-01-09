Бестемьянова объяснила, почему ЧМ по фигурному катанию нельзя отменить
- РИА Новости
«Считаю, чемпионат мира нужно провести обязательно. Ведь на данном турнире будет решаться судьба олимпийских путёвок, какую квоту будут иметь страны. Предолимпийский ЧМ — не столько первенство планеты, сколько важный отборочный этап на Игры. Он всегда был очень важен для фигуристов. Без него решить вопросы квалификации в Токио будет очень трудно», — рассказала Бестемьянова RT.
Ранее Бестемьянова заявила, что мировому сообществу легче отменить ЧМ по фигурному катанию, чем провести его в России.