Бестемьянова объяснила, почему ЧМ по фигурному катанию нельзя отменить

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что чемпионат мира по фигурному катанию не должен быть отменён.
Бестемьянова объяснила, почему ЧМ по фигурному катанию нельзя отменить
  • РИА Новости

«Считаю, чемпионат мира нужно провести обязательно. Ведь на данном турнире будет решаться судьба олимпийских путёвок, какую квоту будут иметь страны. Предолимпийский ЧМ — не столько первенство планеты, сколько важный отборочный этап на Игры. Он всегда был очень важен для фигуристов. Без него решить вопросы квалификации в Токио будет очень трудно», — рассказала Бестемьянова RT.

Ранее Бестемьянова заявила, что мировому сообществу легче отменить ЧМ по фигурному катанию, чем провести его в России.

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