Бестемьянова объяснила, почему ЧМ по фигурному катанию нельзя отменить

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что чемпионат мира по фигурному катанию не должен быть отменён.

«Считаю, чемпионат мира нужно провести обязательно. Ведь на данном турнире будет решаться судьба олимпийских путёвок, какую квоту будут иметь страны. Предолимпийский ЧМ — не столько первенство планеты, сколько важный отборочный этап на Игры. Он всегда был очень важен для фигуристов. Без него решить вопросы квалификации в Токио будет очень трудно», — рассказала Бестемьянова RT.

Ранее Бестемьянова заявила, что мировому сообществу легче отменить ЧМ по фигурному катанию, чем провести его в России.