Агент футболиста ПСВ Хендрикса подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

Агент Патрик Полдерварт, представляющий интересы футболиста ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил возможность перехода своего клиента в московский «Спартак».

«Мы действительно ведём переговоры со «Спартаком». Наше агентство представляет также Гуса Тиля, поэтому мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба. Действительно ли о переходе Йоррита будет объявлено в понедельник? Сделка ещё не закрыта», — цитирует Полдерварта Sport24.

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и всю карьеру провёл только в этом клубе. В текущем сезоне опорный полузащитник отыграл 16 матчей и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что футболист ПСВ Хендрикс перейдёт в «Спартак».