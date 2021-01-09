Агент футболиста ПСВ Хендрикса подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

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Агент Патрик Полдерварт, представляющий интересы футболиста ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил возможность перехода своего клиента в московский «Спартак».
Агент футболиста ПСВ Хендрикса подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»
  • Reuters

«Мы действительно ведём переговоры со «Спартаком». Наше агентство представляет также Гуса Тиля, поэтому мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба. Действительно ли о переходе Йоррита будет объявлено в понедельник? Сделка ещё не закрыта», — цитирует Полдерварта Sport24.

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и всю карьеру провёл только в этом клубе. В текущем сезоне опорный полузащитник отыграл 16 матчей и результативными действиями не отметился. 

Ранее сообщалось, что футболист ПСВ Хендрикс перейдёт в «Спартак».

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