Источник: футболист ПСВ Хендрикс перейдёт в «Спартак»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит свою карьеру в московском «Спартаке» и подпишет с красно-белыми долгосрочный контракт.

Об этом сообщает Voetbal International. По информации источника, 25-летний игрок-полузащитник подпишет долгосрочный контракт с красно-белыми не позднее 11 января.

Хендрикс является воспитанником ПСВ, он находится в структуре клуба с 2004 года. Его контракт истекает в конце сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне игрок провёл 16 матчей, но не отметился результативными действиями. На счету футболиста есть один матч за сборную Нидерландов в 2016 году.

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