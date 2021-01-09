Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Абу-Даби после снятия Муховой

Россияне Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби после снятия её соперницы Каролины Муховой из Чехии.

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AFP

На следующей стадии турнира Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая одолела китаянку Сиюй Ван. Ранее россиянин Павел Котов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира АТР в Анталии.