Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Абу-Даби после снятия Муховой
Россияне Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби после снятия её соперницы Каролины Муховой из Чехии.
- © MICHAEL BRADLEY
- AFP
На следующей стадии турнира Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая одолела китаянку Сиюй Ван.
Ранее россиянин Павел Котов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира АТР в Анталии.
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