Наставник «Монако» поделился своими планами в отношении Головина

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о полузащитнике Александре Головине, который забил мяч через несколько секунд после своего первого появления на поле за много месяцев.
Наставник «Монако» поделился своими планами в отношении Головина
  • Reuters

Специалист признался, что такого от россиянина не ожидал никто.

Ковач назвал Головина большим игроком и хорошим человеком. Он дал понять, что пока не очень хорошо знаком с игровыми качествами полузащитника, поскольку тот пропустил много матчей.

«Я был разочарован, когда наши врачи сказали мне, что с возвращением Головина придётся повременить. Он чувствует себя лучше, но мы не торопимся, станем действовать шаг за шагом. Было бы слишком опасно выпустить Головина на поле с первых минут прямо сейчас. Нет, мы будем постепенно увеличивать его игровое время. Он важный игрок для нас, наша цель — беречь его», — приводит слова Ковача сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём.

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