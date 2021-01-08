Наставник «Монако» поделился своими планами в отношении Головина
- Reuters
Специалист признался, что такого от россиянина не ожидал никто.
Ковач назвал Головина большим игроком и хорошим человеком. Он дал понять, что пока не очень хорошо знаком с игровыми качествами полузащитника, поскольку тот пропустил много матчей.
«Я был разочарован, когда наши врачи сказали мне, что с возвращением Головина придётся повременить. Он чувствует себя лучше, но мы не торопимся, станем действовать шаг за шагом. Было бы слишком опасно выпустить Головина на поле с первых минут прямо сейчас. Нет, мы будем постепенно увеличивать его игровое время. Он важный игрок для нас, наша цель — беречь его», — приводит слова Ковача сайт «Монако».
Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём.