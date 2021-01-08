Наставник «Монако» поделился своими планами в отношении Головина

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о полузащитнике Александре Головине, который забил мяч через несколько секунд после своего первого появления на поле за много месяцев.

Специалист признался, что такого от россиянина не ожидал никто.

Ковач назвал Головина большим игроком и хорошим человеком. Он дал понять, что пока не очень хорошо знаком с игровыми качествами полузащитника, поскольку тот пропустил много матчей.

«Я был разочарован, когда наши врачи сказали мне, что с возвращением Головина придётся повременить. Он чувствует себя лучше, но мы не торопимся, станем действовать шаг за шагом. Было бы слишком опасно выпустить Головина на поле с первых минут прямо сейчас. Нет, мы будем постепенно увеличивать его игровое время. Он важный игрок для нас, наша цель — беречь его», — приводит слова Ковача сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём.