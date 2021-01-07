Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков скептически воспринял хвалебные эпитеты в адрес полузащитника «Монако» Александра Головина после его гола в ворота «Лорьяна».

Российский легионер отличился через десять секунд после выхода на замену. Он не выступал в течение нескольких месяцев из-за травмы. В соцсетях «Монако» Головина назвали царём.

«Царёк, царевич. Понятно, что это фанатские дела и тебя могут назвать как царевичем, так и наоборот. На это не надо обращать внимания. Это положительный момент, который должен придать уверенности и хорошего настроения Головину. Саша не должен ни о чём думать, отбросить весь негатив, который был в последнее время, и с новыми силами идти вперёд», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Ветеран также считает, что забитый мяч добавит Головину веры в себя.