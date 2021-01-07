Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков скептически воспринял хвалебные эпитеты в адрес полузащитника «Монако» Александра Головина после его гола в ворота «Лорьяна».
Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём
  • globallookpress.com

Российский легионер отличился через десять секунд после выхода на замену. Он не выступал в течение нескольких месяцев из-за травмы. В соцсетях «Монако» Головина назвали царём.

«Царёк, царевич. Понятно, что это фанатские дела и тебя могут назвать как царевичем, так и наоборот. На это не надо обращать внимания. Это положительный момент, который должен придать уверенности и хорошего настроения Головину. Саша не должен ни о чём думать, отбросить весь негатив, который был в последнее время, и с новыми силами идти вперёд», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Ветеран также считает, что забитый мяч добавит Головину веры в себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить