Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём
- globallookpress.com
Российский легионер отличился через десять секунд после выхода на замену. Он не выступал в течение нескольких месяцев из-за травмы. В соцсетях «Монако» Головина назвали царём.
«Царёк, царевич. Понятно, что это фанатские дела и тебя могут назвать как царевичем, так и наоборот. На это не надо обращать внимания. Это положительный момент, который должен придать уверенности и хорошего настроения Головину. Саша не должен ни о чём думать, отбросить весь негатив, который был в последнее время, и с новыми силами идти вперёд», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».
Ветеран также считает, что забитый мяч добавит Головину веры в себя.